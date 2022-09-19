Antalya’nın Akseki ilçesinde bin 250-2 bin metre yükseklikteki yaylalarda bal hasadı tamamlandı. Kilogramı 300 TL’den alıcı bulan ve Torosların güney yamacına kurulu ilçenin Çimi, Alacabel, Kuyucak, Göktepe, Bademli, Çataloluk, Geyran gibi yaylalarında üretilen balın rekoltesi bu yıl üreticiyi sevindirdi.

Antalya’nın Akseki ilçesinde bin 250-2 bin metre yükseklikteki yaylalarda bal hasadı tamamlandı. Kilogramı 300 TL’den alıcı bulan ve Torosların güney yamacına kurulu ilçenin Çimi, Alacabel, Kuyucak, Göktepe, Bademli, Çataloluk, Geyran gibi yaylalarında üretilen balın rekoltesi bu yıl üreticiyi sevindirdi.

İlkbahardan bu yana kovanlarını çeşitli bölgelere bırakan arıcıların hasadı, bahar yağmurlarının iyi geçmesinin ardından doğadaki bitkilerin Ağustos ayı sonuna kadar canlı olması ve arıların halen uçuşta olmasından dolayı Ağustos ayı sonlarını buldu. Hasat döneminin uzaması verimi ve rekolteyi yüzde 50 oranında arttırdı.

"Hem hayvancılık hem de arıcılık yapıyor"

Akseki’nin Yarpuz mevkiinde arıcılık ve hayvancılık ile uğraşan Ramazan Topaca, bu yıl bal hasadını tamamladıklarını ve geçen yıla göre rekoltenin yüzde 50 oranında artış olduğunu söyledi. Kendisinin Manavgat ilçesi Gebece köyünden Akseki’nin yaylalarına hayvanlarını otlatmak için çıktığını anlatan Topaça, “Hayvanlarımı yaz aylarında Akseki’nin Yarpuz Mahallesi Kaklıktaş mevkisine getiriyorum. Aynı zamanda arıcılık ile de uğraşıyorum. 60 kovan arılarım var. Bu yıl bal hasadını geç gerçekleştirdik. Geçen yıla göre bir ay daha sonra hasat yaptık. Çünkü havalar yağışlı geçti, çiçek bol oldu. Arılar uçuşta olduğu için hasada geç başladık. Allah bereket versin bal hasadımız oldukça güzel. Geçen yıllarda kovan başı 10-15 kilo bal alırken bu yıl 20-25 kilo bal aldık. Akseki’nin yaylalarında kekik, sütleğen, şalba, keven gibi yüzlerce bitki var. Bunlar bala katkı yapıyor. Aroması bu yıl daha bir farklı. Kalitenin yüksek olmasının sebebi de kar ve yağmur yağışlarının bölgedeki endemik bitki popülasyonunu artırması. Çiçek çeşitliliği de balın aromasını değiştirip güzelleştiriyor. Ballarımızı bilenler alıyor, kilogramını 300 liradan veriyoruz" dedi.

"Yol üzerinde satılan bal Akseki balı değildir"

Akseki balının kovanından çıkmadan satıldığını ve yol üzerinde ’Akseki balı’ diye satılanlara itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Topaca, "Akseki balı yol kenarına çıkmaz. Müşterileri her zaman hazırdır. Kovanlardan çıkmadan sipariş alırız. Yol kenarlarında Akseki dışından gelerek onlarca kişi ’Akseki balı, yayla balı, kekik balı, kara kovan balı’ diye bal satarak insanları kandırıyorlar. Bu ballar kesinlikle Akseki balı değildir" diye konuştu.