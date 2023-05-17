Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle bilgilendirmede bulunan Özel Egekent Hastanesi hekimlerinden Dr. Ahmet Bilge, “Hipertansiyon sinsice ilerleyip birçok ciddi sağlık problemine neden olabilir, düzenli ölçüm yapılarak takip edilmesi gerekiyor” dedi.

Her yıl 17 Mayıs’ta kutlanan Dünya Hipertansiyon Günü çerçevesinde Özel Egekent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Bilge açıklamalarda bulundu. Dr. Bilge, dünyada çok fazla kişinin müzdarip olduğu bir hastalık olan hipertansiyonun yaşam kalitesine zarar verdiğini söyledi. Hipertansiyonun sinsi bir düşman olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Ahmet Bilge, sinsice ilerleyip birçok ciddi sağlık problemine neden olabildiğini aktardı. Tansiyonun kanın damarlarda uyguladığı basınç olduğunu ve hipertansiyonun bu basıncın fazla olmasından kaynaklandığını, aynı zamanda hipertansiyon için belirtilerin dikkate alınmasının önemi olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Ahmet Bilge, “Hipertansiyonda baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, göğüste sıkışma, kulakta çınlama ve sık idrara çıkma gibi belirtilere dikkat edilmeli ve bir uzmana başvurmalısınız. Hipertansiyon belirti vermeden de ilerleyebildiği için hipertansiyon şikâyetiniz olmasa dahi ailenizde hipertansiyon ya da şeker hastalığı öyküsü varsa aralıklı tansiyon takibi yaptırmanızda fayda var” şeklinde konuştu.

“Dahili sağlık problemleriniz hipertansiyonu tetikleyebilir”

Birçok dahili problemin hipertansiyonun oluşumunda etkin rol oynadığını vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Bilge, “Mevcut böbrek hastalığı, böbrek üstü bezi tümörleri, tiroit, kan damarlarındaki sorunlar ve kullanılan bazı ilaçlar hipertansiyonu oluşturabilir. Bu sorunlardan biri ya da birileri sizde varsa hipertansiyonunuzun olup olmadığının araştırılması gerekmektedir ”ifadelerini kullandı.

Dahili hastalıkların yanı sıra bazı başka faktörlerinde de hipertansiyonu tetikleyebildiğini sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Ahmet Bilge, sağlıksız beslenme, fazla tuz tüketimi, hareketsiz bir yaşam sürmek ve fazla kilo alımının bu faktörler arasında yer aldığını söyledi.