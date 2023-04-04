Sinop’un Erfelek ilçesinde 2021 yılında yapımına başlanan yeni İlçe Devlet Hastanesi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yüzde 95’i tamamlanan hastanenin haziran ayında hizmete girmesi hedefleniyor.

Erfelek’te 2020 yılında projesi hazırlanarak 2021 yılında da yapımına başlanan, 23 yatak kapasiteli yeni İlçe Devlet Hastanesi inşaat çalışmalarının yüzde 95’i tamamlandı. Bünyesinde Aile Sağlığı Merkezi(ASM) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu barındıracak yeni ilçe hastanesi inşaatının 1 ay içerisinde tamamlanması ve gerekli teçhizatları kurularak Haziran ayında da faaliyete girmesi bekleniyor.

Küçük ölçekli hastanede olması gereken tüm birimlerin mevcut olduğunu kaydeden Sinop İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Hasan Mollahüseyinoğlu, “Hastanemiz 23 yataklı, içinde aynı zamanda Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu olan birim olacak. Bugün küçük ölçekli bir hastanede olması gereken bütün birimleri var, radyoloji röntgen birimi, laboratuvarı, yataklı servis ve poliklinikleri olan bir birim var. Bir de Aile Hekimliği hizmeti verilecek birim olacak” diye konuştu.

“2 ay içerisinde açılması hedefimiz”

Çalışmaların pandemi sürecine rağmen hızlı ilerlediğini belirten Uzm. Dr. Mollahüseyinoğlu, “Çalışmalar 2021 yılında başladı, pandemiye rağmen hızlı ilerleyen bir hastane çalışması oldu. Mevcut halinde yaklaşık yüzde 95’i bitmiş, muhtemelen 1 ay içinde de tamamen yüklenici firma tarafından inşaat boyutu tamamlanıp hizmet sunumunu bekler hale gelecek. Biz de bu arada hastanenin mefruşatını ve tıbbi cihazlarının alımıyla ilgili sürece başladık. Bu süreçte bunu da tamamlamayı planlıyoruz. Şu anki sürece baktığımızda 2 ay içerisinde açılması hedefimiz” diye konuştu.