Sinop’un sevilen maskotu haline gelen nesli tükenmekte olan su samuru, Erfelek karayolu üzerinde bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Kaza, bir otomobilin yolun kenarından karşıya geçmekte olan su samuruna çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan su samuru, kısa süre sonra telef oldu.

Sinop’ta bolca bulunan ve bölgedeki ekosistem için önemli bir yere sahip olan su samurları, doğadaki dengeyi koruyan hayvanlar olarak biliniyor. Ancak nesli tükenme tehlikesi altında olan bu canlıların, Sinop’taki varlıkları, bölge halkı için büyük bir değer taşıyor.