Sinop’un ilçelerinde öğrenim gören ve ekonomik imkânsızlıklardan dolayı yaşadığı kentin kültürel ve tarihi mekânlarını gezemeyen ortaokul öğrencilerine yönelik ‘Şehrimi geziyorum, tarihimi öğreniyorum’ projesi imzalandı.

Sinop’un ilçelerinde öğrenim gören ve ekonomik imkânsızlıklardan dolayı yaşadığı kentin kültürel ve tarihi mekânlarını gezemeyen ortaokul öğrencilerine yönelik ‘Şehrimi geziyorum, tarihimi öğreniyorum’ projesi imzalandı.

Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür ve Turizm Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı’nca desteklenmeye uygun görülen ‘Şehrimi geziyorum, tarihimi öğreniyorum’ projesinde Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’nun katılımıyla imzalandı. Proje çerçevesinde Sinop’un ilçelerinde öğrenim gören ve sosyal ve ekonomik imkânsızlıklardan dolayı il merkezini ziyaret edemeyen ortaokul öğrencileri Sinop kent merkezinde yer alan tarihi mekânları ve doğal güzellikleri yerinde görecek.

İmza sonrası proje hakkında bilgiler veren Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür, Turizm Derneği Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, proje çerçevesinde ilçelerde okuyan 30 ortaokul öğrencisi için 2 gün süreyle Sinop merkezine geziler düzenleneceğini kaydetti. Üçüncüoğlu, “Ekonomik ve sosyal imkansızlıklardan dolayı Sinop’a ulaşımı kısıtlı olan öğrencilerin şehirlerine özgü değerleri yerinde görerek tanımaları ve bu değerlerin korunmasına yönelik bilgi edinmeleri için öğrenciler ile Sinop’un tarihi mekanlarına ve doğal yaşam alanlarına geziler düzenlenecektir. Geziler sırasında öğrencilere tarihte yaşanan olaylar, kültüre özgü değerler vb. konular ile ilgili bilgiler verilerek, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasının önemi anlatılacaktır. Geziler sırasında elde edilen görseller ile dijital ve basılı içerikler hazırlanarak Sinop’a özgü değerlerin herkes ile paylaşılması sağlanacaktır” diye konuştu.

Sinop tarihi için önemli bir eserin de basılacağını belirten Dernek Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, “Projemizde Sinop tarihinde önemli bir yere sahip olan Sinop Deniz Savaşı’nı anlatan ‘1. Sinop Tarihi Olayları’ kitabı da basılarak, ilimize kazandırılması amaçlıyoruz” dedi.