Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından açıklanan dış ticaret istatistik verilerine göre, Sinop’un dış ticareti Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından açıklanan dış ticaret istatistik verilerine göre, Sinop’un dış ticareti Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış gösterdi.

TÜİK Başkanlığı tarafından açıklanan dış ticaret istatistiklerine göre, 2022 yılı Ekim ayında Sinop’tan yapılan ihracat 2 milyon 841 bin dolar olarak açıklandı. Ekim ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 arttığı kaydedildi. Sinop’un 2022 yılı Ekim ayındaki ithalatı ise 780 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 oranında arttı. Mevcut aydaki ithalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi, Ekim ayında 3 milyon 621 bin dolar oldu.

En fazla ihracat deniz ürünlerinde gerçekleşti

Ekim ayında Sinop’tan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 38 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Gerçekleşen ihracatın dağılımı incelendiğinde ilk üç sırada; aylık toplam ihracatın yüzde 28,6’sına denk gelen 813 bin dolar ile “balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması” ürün grubu, 729 bin dolar ile “çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı” ürün grubu ve 296 bin dolar ile “kilden inşaat malzemeleri imalatı” ürün grubu yer aldı.

İthalat ise 33 farklı ürün grubunda gerçekleşerek ilk üç sırada; 357 bin dolar ile “motorlu veya hava basınçlı el aletleri imalatı” ürün grubu, 191 bin dolar ile “metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı” grubu ve 122 bin dolar ile “motorlu kara taşıtlarının imalatı” ürün grubu yer aldı.

İhracatta Güney Kore, ithalatta Çin

Ekim ayında Sinop’tan 72 farklı ülkeye ihracat yapıldığı belirtilerek ilk sırada 813 bin dolar ile Güney Kore yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 321 bin dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 199 bin dolar ile Romanya oldu.

Ekim ayında Sinop’a 23 farklı ülkeden ithalat gerçekleşerek ilk sırada 405 bin dolar ile Çin, 191 bin dolar ile İtalya ve 123 bin dolar ile İspanya takip etti.