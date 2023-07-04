Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayişin sağlanması amacıyla yürütülen şok uygulamalarda Haziran ayını kapsayan toplam asayiş raporu yayınlandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 3 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında genel güvenlik ve asayişin temini açısından yürütülen şok uygulamaların raporu yayınlandı. Rapora göre 1 ayda yapılan asayiş kontrollerinde 33 aranan şahıs yakalandı, 13 kişi tutuklandı, 14 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği ile 258 adet fişek ele geçirildi. Kaçakçılık operasyonlarında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 46.5 litre sahte alkol, 302 adet gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi. Kent merkezinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında ise 35 kök Hint keneviri, 12,38 gram esrar, 5,7 gram bonzai ve 1,76 gram kokain ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce ’güvenli sokaklar mutlu şehir’ sloganıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.