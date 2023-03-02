Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Sinop şehir merkezinde, öğle saatlerinde bazı bölgelerinde sis etkili oldu. Sürücülere zor anlar yaşatan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Sinop şehir merkezinde, öğle saatlerinde bazı bölgelerinde sis etkili oldu. Sürücülere zor anlar yaşatan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şehir merkezinde öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sisin etkili olduğu yerlerde araç kullanan sürücüler trafikte daha dikkatli olmak zorunda kaldı. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sinop’ta sis dolayısıyla oluşan manzara dron ile havadan görüntülendi.