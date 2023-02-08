Sinop’ta iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle toplam 466 köyden 199’u ulaşıma kapandı. Toplam 71 köye sahip Ayancık ilçesinde 62 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Sinop’ta iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle toplam 466 köyden 199’u ulaşıma kapandı. Toplam 71 köye sahip Ayancık ilçesinde 62 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Sinop ve ilçelerine bağlı köy kesimlerinde önceki gün akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Ekipler gece boyunca kar etkili olan ana yolları tuzlama ve temizleme çalışmaları sürdürürken, kar yağışı 9 ilçede toplam 199 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ayancık’a bağlı 62 köy, Erfelek’te 32 köy, Gerze’de 27 köy, Durağan’da 19 köy, Dikmen’de 18 köy, Türkeli’de 16 köy, merkez ilçede 13 köy, Boyabat’ta 9 köy ve Saraydüzü’ne bağlı 3 köy yollarının kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu kaydedildi.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için tüm ilçelerde toplamda 55 iş makinesi ile 111 personelin çalışma sürdürdüğü belirtildi. Öncelikle ana yollar ve acil ihbarlar olmak üzere çalışmaların devam ettiği ifade edildi.