İstanbul’dan, memleketi Sinop’un Türkeli ilçesine yerleşen 52 yaşındaki Mümtaz Mahmut Akın, köyünde kurduğu tesisten Türkiye’nin her yerine ’muhabbet kuşu’ gönderiyor.

Yaklaşık bir yıl önce İstanbul’dan memleketi Türkeli ilçesine bağlı Hacı Köyü Örev Mahallesi’ne yerleşen 52 yaşındaki 3 çocuk babası Mümtaz Mahmut Akın, köyüne muhabbet kuşu üretim tesisi kurdu. Akın, yetiştirdiği muhabbet kuşlarını Türkiye’nin her yerine gönderiyor.

Daha önce İstanbul’da da bu işi yaptığını ve emekli olduktan sonra memleketi Türkeli ilçesine bağlı Hacı köyünde devam ettirmeye karar verdiğini belirten Mümtaz Mahmut Akın, “Bir senedir Türkeli’nin Hacı köyü Örev Mahallesi’nde kurduğum çiftlikte üretim yapıyorum. Daha önce İstanbul’da yapıyordum. Üretime başlamadan önce 6 ay kadar bir hazırlık sürecimiz sürdü. 8 x 9 metre ebadında bir üretimhane inşa ettik. Bir adet mutfak, bir adet karantina odası, bir adet ilaçlama ve hasta bakım odası, bir odası da salma odası şeklinde. Bu sene 500 civarında yavru aldık ama kuşların bu sene uyumundan dolayı bu rakam düştü. Çünkü havanın değişimi, ortama ayak uydurması bir hayli zaman alıyor. İki sefer üretimi durdurup, ilaçlama yapmak zorunda kaldık. Bu seneden itibaren üretim alanı daha verimli hale gelecek. Şuanda üretim alanında yaklaşık 300-350 adet muhabbet kuşu bulunuyor. Bir dahaki seneye hedefim, 500 ile 1000 yavru alabilmek” dedi.

Karadeniz ikliminin muhabbet kuşu üretiminde olumsuz etkiler olduğunu ancak gereken tedbirlerin alındığı takdirde üretiminin başarılabileceğini aktaran Akın, şöyle konuştu:

“Buradaki muhabbet kuşlarının hepsi cins kuşlar ve farklı ırkları var. Karadeniz iklimi çok yağışlı ve nemli bir ortam olması nedeniyle burada kuş yetiştirmek zordur. Bunun ortamını ve nemini ayarlamak gerekir. İdeal sıcaklık ve ısıyı sağlamak gerekir. O da ekstra maliyettir. Öncelikle tabi ki üretimhanenin düzgün olması gerekiyor. Kliması, havalandırması olması gerekiyor. Biz ilk önce bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bu sezon 300’ün üzerinde kuş sattık. Bu kuşlar, tüm Türkiye genelindeki petshoplara gidiyor. Bu sene Sinop merkezde birkaç tane petshopa verdim. Alaçam’da kuş işiyle uğraşan bir arkadaşımız var ona verdim. Bir de İstanbul’a gönderiyorum.”

Kızıl darı üretimine de başladığını anlatan Akın, “Bizim yavrularımızın yerli ve ithal yavrularla kıyaslanmaması lazım. Bizim kuşlarımız biraz daha farklı. Burada biri bizden kuş aldığında farkını hissediyor zaten. Çünkü biz özel mamalar kullanıyoruz. İthal mamalar kullanıyoruz. Yem olarak sadece akdarı ve aspur kullanıyoruz. Aynı zamanda dal darısı denen bir kuş yemimiz var. Bizim yavru yemimiz kızıl darı bunun da ortalama kilogramı 100 ile 120 lira civarında. Ben onun şuanda ekimini de yapıyorum. Bu bölgeye şuanda uyum sağladı. Geçen sene deneme amaçlı ektim mahsul de aldım, bu sene inşallah tekrar ekeceğim. Kızıl darı bu bölgede yetişiyor. Özellikle güzel bir potansiyel ve satışı çok kolay. Mesela bir buğday ekeceksin buğday yerine kızıl darı eksen buğdayın kilosu 10 liraysa, kızıl darının kilosu 100 lira. 10 misli katma değer bu. Neden biz bunu Türkeli’de yapmayalım. Türkeli Kızıl darı diye de isim koyacağız. Bence herkesin bağında, bahçesinde yetiştirebileceği ve geliri de yüksek olan bir şey bu. İlçemdeki herkese öneriyorum. Detaylı bir şekilde bilgi edinmek isteyenleri de her zaman beklerim” şeklinde konuştu.