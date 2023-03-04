Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de depremzede çocuklara moral vermek amacı ile çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de depremzede çocuklara moral vermek amacı ile çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Sinop ilinden gelen Tiyatro topluluğu, Osmaniye merkez 7 Ocak Parkı içerisinde depremzede çocuklar için gösteriler düzenledi. Park içerisinde kurulan çadırlarda kalan depremzede ailelerin çocuklarına moral vermek amacı ile tiyatro topluluğu gösteriler düzenlerken, Gezici Kütüphane aracı da çocuklara yönelik kitap okuma alışkanlığı ve kütüphane hakkında bilgilendirme yapıldı. Vali Dr. Erdinç Yılmaz 7 Ocak Parkı’nda düzenlenen tiyatro topluluğunun gösterilerini izledi. Düzenlenen etkinliklere İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Tor, Ulaşlı Mahallesi Muhtarı Ali Delice, Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Hamit Coşkun da katıldı. Çadırlarda barınan depremzedeler ile Mahalle sakinlerinin de gösteriyi izlediği etkinlikte çocuklara oyuncak ve çikolatalar dağıtıldı.