Sinop Gerze Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğretmenleri ve kursiyerleri, depremzedelere göndermek için 250’şer kilogram ev yapımı tarhana ve erişte hazırladı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ardından bölgede yaşamını sürdüren depremzede vatandaşlar için Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde çalışan öğretmen ve kursiyerler, 250’şer kilogram kurutulmuş tarhana ve erişte hazırladı. Ayrıca bağışçılar aracılığıyla kıyafet, uyku tulumu ve battaniye gibi çeşitli ihtiyaç ürünleri toplandı. Bölgeye ulaştırmak için hazırlanan koliler, Gerze Kaymakamlığı ve Gerze Belediyesi tarafından oluşturulan Kriz Koordinasyon Merkezi’ne teslim edildi.