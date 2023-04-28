Sinop’ta 2023 yılı mart ayında 69 farklı ülkeye yapılan ihracat rakamı, bir önceki yıla göre yüzde 65 artarak 3 milyon 982 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), 2023 yılı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, 2023 yılı Mart ayında Sinop’tan yapılan ihracat 3 milyon 982 bin dolar olarak açıklandı. Mart ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 arttığı görüldü. Sinop’un 2023 yılı Mart ayındaki ithalatı ise 1 milyon 435 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 azaldı. Sinop’un mevcut aydaki ithalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi, Mart ayında 5 milyon 417 bin dolar oldu.

Mart ayında Sinop’tan 49 farklı ürün grubunda gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde, ilk sırada 1 milyon 351 bin dolar ile “balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması” ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu 1 milyon 17 bin dolar ile “çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı” ve 386 bin dolar ile “turunçgillerin yetiştirilmesi” ürün grubu takip etti.

İthalat ise 43 farklı ürün grubunda gerçekleştirilerek, ilk üç sırada 564 bin dolar ile “motorlu kara taşıtlarının imalatı” ürün grubu, 164 bin dolar ile “tarım ve ormancılık makineleri imalatı” grubu ve 160 bin dolar ile “metal işleme makineleri ve takım tezgâhları imalatı” ürün grubu yer aldı.

İhracatta Güney Kore, ithalatta Çin

Mart ayında Sinop’tan 69 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiği kaydedilirken, en çok ihracat 1 milyon 351 bin dolar ile Güney Kore’ye yapıldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 292 bin dolar ile Rusya, üçüncü ülke ise 216 bin dolar ile Moldova oldu. Mart ayında 22 farklı ülkeden Sinop’a ithalat yapıldığı kaydedilirken, ilk sırada 477 bin dolar ile Çin, ikinci sırada 353 bin dolar ile Almanya ve üçüncü sırada ise 341 bin dolar ile İspanya takip etti.