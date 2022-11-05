Sinop’ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Kent Meydanı ve Millet Bahçesi Projesi’nde meydanın ortasında bulunan Tarihi Askeri Gazino Binası, ‘Millet Kıraathanesi’ olarak hizmete açılacak.

Sinop’ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Kent Meydanı ve Millet Bahçesi Projesi’nde meydanın ortasında bulunan Tarihi Askeri Gazino Binası, ‘Millet Kıraathanesi’ olarak hizmete açılacak.

Sinop’ta TOKİ’nin yürütücülüğünü yaptığı Kent Meydanı ve Millet Bahçesi Projesi’nde tarihi kale surlarının gün yüzüne çıkartılma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Yeşil alanlar ve oturma banklarının yerleştirildiği projenin bir diğer bölümü ise bir dönem Askeri Gazino olarak faaliyet gösteren 99 yıllık binanın ‘Millet Kıraathanesi’ olarak hizmete açılması yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti’yle aynı yaştaki binanın halka açılarak sosyal alan oluşturulması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan gereken ödenek sağlandı.

Vatandaşlar eşi ve çocuğuyla oturabilecek

Sinop Kent Meydanı Projesi’nde son aşamalara gelindiğini kaydeden AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, yakın zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüklerini ve gelinen son aşamaları değerlendirdiklerini söyledi. Maviş, “İnşallah önümüzdeki günlerde Sinop’un en güzel mimari örneklerini ortaya koyan Askeri Gazino Binası ile ilgili çalışmaları başlatacağız. Askeri Gazino, ‘Millet Kıraathanesi’ olarak Sinoplu hemşerilerimize hizmet verecek. İçinde okuma salonlarının, çay kahve içilecek dinlenme mekanlarının yer aldığı Askeri Gazino’nun restorasyon süreci için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gereken ödenek tahsisini de yaptı. Restorasyonu ve çevre düzenlenmesi tamamlanmak suretiyle çok kısa sürede Meydan Projemizin içerisinde Millet Kıraathanesi olarak vatandaşlarımızın çocuklarıyla eşleriyle gelip vakit geçirebilecekleri, bütün Sinoplu hemşerilerimize açık bir kıraathane haline dönüşmüş olacak” diye konuştu.

Caddedeki binalara dış cephe giydirmesi yapılacak

Bir diğer çalışmanın tarihi saat kulesinin karşı cephesindeki binaların dış cephe giydirmesi olduğuna değinen Maviş, “Bununla ilgili de yaptığımız görüşmede Bakan Murat Kurum gereken ödeneğin tahsisini yaptı. Böylelikle Atatürk Caddesi’ndeki binaların cephe giydirmesi ve askeri gazinonun da Millet Kıraathanesi olarak tamamlandığında Meydan Projemiz tamamlanmış olacak. Büyük ihtimalle kasım ayının sonunda Sinop meydanında bakanımızla birlikte büyük bir konserle bu güzel eseri taçlandırmış olacağız. Sinop’u tarihiyle, kültürüyle ve geçmişiyle buluşturduk” şeklinde konuştu.

Kale surlarının üzerinde yürünebilecek

Maviş, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da projeye destek olduğunu ve yeni bir çalışma için ek ödenek tahsis edildiğini belirterek, “Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yaptığımız görüşmede meydanda bulunan surlarımızın üstü, kullanılamayan kısmı yani adliyeden aşağıya kadar olan kısmın üst bölümünün yürünebilecek ve Sinop manzarasını izlenebilecek duruma kavuşturulması için de restorasyon ödeneği olarak 10 milyonluk ödenek Sinop’a tahsis edilmiş oldu. Böylelikle Sinop Meydan Projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın destek ve katkılarıyla daha da güçlendirilmiş olacak. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.