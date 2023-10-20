Sinop’un Boyabat ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sinop’un Boyabat ilçesinden Kastamonu yönüne giden Süleyman Yücel’in (44) kullandığı 37 ABP 824 plakalı midibüs, Hacıahmeti köyü mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan işçiler Ş.G.(28), E.K.(34), F.H.(30), E.Ö.(40), R.K.(50), T.T.(38), İ.K.(46), H.V.(30), D.C.A.(25), F.A.(24), K.Ç.(36) ve H.Ç.(31) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, F.A.(24) Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. F.A. ile birlikte toplam 13 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.