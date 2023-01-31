Sinop ve ilçelerindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı öğrenci yurtları, gelen başvuruların tamamını yanıtsız bırakmıyor. Kontenjan kalmayan yurtlar için ise ek bina tahsis edilerek öğrencilerin barınması sağlandı.

Sinop ve ilçelerindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı öğrenci yurtları, gelen başvuruların tamamını yanıtsız bırakmıyor. Kontenjan kalmayan yurtlar için ise ek bina tahsis edilerek öğrencilerin barınması sağlandı.

Sinop’ta üniversite okuyan ve yurtta kalmayı tercih eden öğrenciler, inşa edilen modern KYK yurtlarında barınıyor. Bu yılın ilk fazında 2 bin 500’e yakın öğrencinin yerleştiği yurtlarda doluluk oranı rekor seviyede bulunurken, sağlanan ek yurtlarla başvuran tüm öğrencilerin barınması sağlanıyor.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, önceki yıllardan beri yurtta kalan öğrencilerin yanı sıra bu yılın ilk dönem yurt başvurularında da 2 bin 500’e yakın öğrencinin yurtlara yerleştirildiği ve doluluk oranında rekor seviyeye ulaşıldığını kaydetti. Kalyon, “Bu yıl bize okul başlamadan önceki hafta bütün öğrencilerimiz yurt taleplerini sistemden başvurdular ve biz başvuran bütün öğrencilerimizi yurtlarımızda barındırıyoruz. Güvenli bir ortamda yurtlarımızdan okullarına gidiyorlar. Türkeli ilçemizde ilk defa ek bir kız yurdu, Ayancık’ta ise yeni bir blok yurt açtık” diye konuştu.

Başlayacak olan ikinci dönemde ise ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni blok yurt oluşturularak gelecek yeni başvurulara yanıt vereceklerini söyleyen Kalyon, “İnşallah ikinci dönemde de Gerze’de yeni bir yurt açıp öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Bu yıl hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmadık. Başvuran tüm öğrenciler yurtlarımızda barınabiliyorlar” dedi.