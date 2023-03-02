Sinop’ta avlanmak için kayığıyla denize açılan balıkçıya yunus sürüsü eşlik etti. Bir süre kayıkla yarışan yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

Sinop’ta avlanmak için kayığıyla denize açılan balıkçıya yunus sürüsü eşlik etti. Bir süre kayıkla yarışan yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

Sinop-Gerze arasında balık tutmak için denize açılan Savaş Özaltun, açıklarda seyrettiği sırada yunus sürüsüyle karşılaştı. Görüntüde yaklaşık 7-8 tane olduğu görülen yunus balıkları bir süre kayıkla yarıştı, dans gösterisi yaptı.

O anları görüntüleyen Savaş Özaltun, “Demirci köyü-Gerze arasında açıklarda seyrederken yunus balıkları bizlere eşlik etti, güzel bir görüntü oluşturdular. Bir süre yarıştık, ben de o güzel anları kaydettim” diye konuştu.