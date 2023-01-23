Sinop’un Saraydüzü ilçesinde trafik denetiminde durdurulan bir araçta yapılan aramada 70 gram bonzai ve sentetik hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde trafik denetiminde durdurulan bir araçta yapılan aramada 70 gram bonzai ve sentetik hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca, Saraydüzü ilçesinde düzenlenen yol kontrolü sırasında şüphelenilen bir araç ve içerisinde bulunan 3 kişiye yönelik arama yapıldı. Araçtan 50 gram kubar esrar, 70 gram bonzai, 2 adet sentetik uyuşturucu hap ile 7 adet kullanma aparatı ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.