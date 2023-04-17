Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre, 2023 yılının ilk 3 ayında Sinop’ta 707 adet konut satıldı.

Sinop’ta üretiliyor, dünyaya ihraç ediliyor Sinop’ta üretiliyor, dünyaya ihraç ediliyor

TÜİK, 2023 yılı Mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Sinop’ta mart ayında konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 azalarak 259 olarak gerçekleşti. 2023 yılının ilk 3 ayında ise toplam 707 adet konut satıldığı kaydedildi.

TÜİK, son 10 yılın konut satış rakamlarında ise Sinop’ta 2013 yılında 2 bin 422, 2014 yılında 2 bin 567, 2015 yılında 2 bin 976, 2016 yılında 3 bin 443, 2017 yılında 3 bin 489, 2018 yılında 3 bin 653, 2019 yılında 3 bin 602, 2020 yılında 3 bin 614, 2021 yılında 3 bin 257, 2022 yılında 3 bin 348 konut satıldı.