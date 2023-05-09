Türkiye’nin yerli otomobili Togg T10X modeli Sinop’ta meydanda sergilendi. Çok sayıda vatandaş araca yoğun ilgi göstererek inceledi, otomobilin içine oturarak fotoğraf çektirdi.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan Togg (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) T10X modeli ile Sinop’ta gövde gösterisi yaptı. Sabah saatlerinde şehir turu yapan Togg, ardından Valilik Meydanı’nda vatandaşların incelemesine sunuldu. Yerli otomobili yakından gören vatandaşlar bolca fotoğraf çektirerek aracı inceledi.

Aracı çok beğendiğini söyleyen Gülay Aksu, “Çok beğendim, çok gururlandım. Yakından gördüm, henüz binemedim gençler çok meraklı önce onlar binsinler ama çok muhteşem bir araba, çok güzel gözüküyor” dedi.

Görünüşünü ve rahatlığını çok beğendiklerini dile getiren vatandaşlar ise milli gurur kaynağı olduğunu söyledi.