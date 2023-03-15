Sinop’un kent merkezinde yerin altında bulunan menfezin tıkanması sonucu taşan su yolu kaydırdı. Ekipler, kırılan yol üzerinde çalışma başlattı, yol ulaşıma kesildi.

Sinop’un Stat mevkisi sahil şeridinde bulunan Bostancıl Sokak üzerinde gece saatlerinde menfezde tıkanma oluştu. Yer altında taşan su, toprağı oynatarak yola zarar verdi, asfaltta kırılma meydana geldi. Sinop Belediyesi ekipleri ulaşım kesilen bölgede çalışma başlattı.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, endişe edilecek bir durum olmadığını kaydetti. Ayhan, “Menfezin ağzı tıkandığı için su yolun altına girmiş, yolu oynatmış. Derin sel veya heyelan gibi bir durum söz konusu değil. O bölgede erozyon mevcut fakat bu durum erozyondan kaynaklı değil” ifadelerini kullandı.