Sinop’ta okul bölgelerinde yaya önceliğine dikkat çekilmek amacıyla düzenlenen etkinlikte protokol, öğrencilerle birlikte yaya geçidi kırmızıya boyadı.

Sinop’ta okul bölgelerinde yaya önceliğine dikkat çekilmek amacıyla düzenlenen etkinlikte protokol, öğrencilerle birlikte yaya geçidi kırmızıya boyadı.

Yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Sinop’ta ‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu Programı’ düzenlendi. Etkinliğe Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Baki Deniz katıldı. Protokol üyeleri fırçaları alarak öğrencilerle birlikte Sinop Fatih İlkokulu önünde yaya geçidini boyandı. Ardından araç şoförlerine broşür dağıtarak özellikle okul bölgelerindeki yaya geçitlerine ve yayalara dikkat etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Programın ardından konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, “Bugün yine bir yayalarımızla ilgili etkinlikle beraberiz. ‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu’ mottosuyla 81 vilayetimizde İçişleri Bakanlığımızın talimat ve öncülüğünde bir farkındalık eğitimi yapıyoruz. Amacımız yayalara saygıyı tüm kesimlere yerleştirmek. Yaya geçitlerine yaklaşırken insanların daha dikkatli daha farkındalık içerisinde yaklaşmasını sağlamak ve bu şekilde ölümlerin önüne geçebilmek. Tüm vatandaşlarımızı hayata saygı duruşuna davet ediyoruz” dedi.