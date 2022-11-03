Sinop’ta yaşlı kadını önce telefonla arayıp kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan, ardından ikna etmek için evine giderek korkutup altın ve parasını elden teslim alarak dolandıran zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sinop’ta yaşlı kadını önce telefonla arayıp kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan, ardından ikna etmek için evine giderek korkutup altın ve parasını elden teslim alarak dolandıran zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, C.C.(18) isimli şahıs, Sinop’ta ikamet eden 78 yaşındaki M.Y.’yi telefonla arayarak kendisini emniyet mensubu olarak tanıtıp, evinde sakladığı bir altının ‘hırsızlık yapılarak kuyumcuya verildiğini’ öne sürerek kendisine teslim etmesini istedi. Telefonda ikna olmayan yaşlı kadını ikna etmek için evine giden C.C., yaşlı kadına ait 4 bilezik, 8 çeyrek ve 6 gram altın ile 3 bin lirasını alarak ayrıldı. Ardından dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın durumu 112’ye bildirdi.

Samsun’a kaçtığı tespit edildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili şahsın plakasını ve kimliğini tespit ederek incelemeye başladı. Çevre illerin emniyet ve jandarma ekiplerine de bildirilen bilgiler doğrultusunda şahıs Samsun’da Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kameralarında görüntülendi. Bir ticari takside seyrettiği tespit edilen şahıs, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesi Atakent Kavşağı’nda durdurularak gözaltına alındı. Buradaki işlemlerinin ardından C.C., Sinop’a sevk edildi.

Şüphelinin üzerinde bulunan altınlar ve 2 bin 300 TL ise polis tarafından yaşlı kadına teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.C., çıkarıldığı mahkemece ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı.