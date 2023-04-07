Sinop’un Türkeli ilçesinde bir iş yerine yapılan denetimlerde satışı yasak ve gümrük kaçağı cinsel gücü artırıcı hap ve benzeri ürünler ele geçirildi, 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şubesi ekiplerince Türkeli ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerine denetim gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, 108 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ilaç ve 104 adet ise satışı yasak olan cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi.

İş yerinde kaçak ve yasaklı ilaçların satışını yapan 1 kişi gözaltına alınarak gerekli yasal işlem başlatıldı.