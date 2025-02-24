Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili yaptığı denetimlerde 23 kişiye idari işlem uyguladı.

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, il genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde kaçak avlanma faaliyetlerini durdurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, il genelinde koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdüren ekipler 5’i gece avı yaptığı tespit edilen toplamda 23 ayrı şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten idari yaptırım uyguladı. Ayrıca, 11 adet takozsuz av tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

DKMP yetkilileri, doğal hayatın korunması ve sürdürülebilir avcılık için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.