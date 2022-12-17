Sinop’un Türkeli ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesindeki su samuru, belediye görevlilerince Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Sinop’un Türkeli ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesindeki su samuru, belediye görevlilerince Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçede son zamanlarda vatandaşların sıklıkla gördüğü ve son olarak Türkeli-Güzelkent karayolu üzerinde bulunan nesli tükenme tehlikesindeki su samuru, koruma altına alınması amacıyla vatandaşlar tarafından Türkeli Belediyesine bildirildi. Belediye görevlilerince bulunduğu yerden alınan su samuru, Türkeli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakımevine teslim edildi. Buradaki görevlilerce sol arka ayağında yaralanma tespit edilmesi üzerine, Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğüne haber verildi.

Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince belediye bakımevi görevlilerinden teslim alınan nesli tükenme tehlikesindeki su samuru, tedavi edilmek üzere Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Su samuru, burada yaklaşık 2 aylık tedavi süresinin ardından tekrar doğal yaşamına salınacak.