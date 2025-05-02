Sinop’ta bir spor salonu önünde yaralı halde bulunan güvercin, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından teslim alındı.

Sinop’ta Ada Mahallesi Seyit Bilal Çıkmazı Sokak’ta bir spor salonu önünde yaralı bir güvercin bulundu. Salonda görevli yetkililer, yerde hareketsiz halde duran güvercini fark ederek hemen harekete geçti. Güvercini muhafaza altına alan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralı güvercini teslim alarak tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti. Duyarlı vatandaşların hızlı müdahalesi takdir topladı.