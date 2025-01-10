Sinop’ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Göz Doktoru Özcan Yılmaz(61), son yolculuğuna uğurlandı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Özcan Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Meslektaşları ve sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılanan Dr. Yılmaz için hastane başhekimlik binası önünde bir cenaze töreni düzenlendi. Yılmaz için daha sonra Sinop Alaaddin Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz’ın cenazesi Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yanındaki mezarlıkta toprağa verildi.

Törene, Sinop Vali Yardımcısı Taner Bolat, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, Yılmaz’ın ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.