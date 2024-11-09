Sinop’ta jandarma ekipleri Merkez ve Erfelek ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu ve silah mühimmat ele geçirirken, 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Üniversitesi öğrencilerinden sahil temizliği Üniversitesi öğrencilerinden sahil temizliği

Sinop İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehir merkezinde ve Erfelek ilçesinde uyuşturucu ve silah mühimmat kaçakçılığına yönelik şok uygulamalar gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 4 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza hapı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: iha