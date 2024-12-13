Sinop’un Boyabat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile silah ve mühimmat kaçakçıları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Boyabat ilçesinde dört şahsa ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramada, 89 adet sentetik ecza hap, 3 adet av tüfeği 1 adet av tüfeği piyade tüfeğine dönüştürülmüş, tüfeğim içerisine yiv ve set yapılmış), 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 3 adet av tüfeği şarjörü, 22 adet av tüfeği fişeği, 16 bin 500 euro sahte, 6 adet cep telefonu ve 2 adet dizüstü bilgisayarı ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.