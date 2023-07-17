Sinop’ta yapılan şok uygulamada uyuşturucu madde ele geçirilmesi olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada Boyabat ilçesinde durdurulan bir araçta, araç içerisinde bulunan şahısların üzerinde ve bir ikamette yapılan aramada 108,88 gram metamfetamin maddesi, 41,80 gram skunk esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet mermi, 2 adet payp, 2 adet hassas terazi, 1 adet pürmüz, 9 adet elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıstan 2’si adli makamlarca uyuşturucu ticaretinden tutuklanarak cezaevine teslim edildi.