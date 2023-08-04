Sinop’ta uyuşturucu yetiştiren ve satan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 52 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saraydüzü ilçesinde uyuşturucu yetiştiren ve satan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 52 kök kenevir bitkisi, 2 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 96 adet av tüfeği fişeği, 6 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 1 adet mini elektrikli sera, muhtelif miktarda damlama su hortumu, 9 adet led (kenevir yetiştirmek için) ve 1 adet sırt pompası ele geçirilerek adli işlemlere başlanıldı.