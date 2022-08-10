Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak hakkında adli işlemler başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ayancık ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli şahsın tarlasına baskın düzenlendi. Operasyonda 63 kök kenevir bitkisi, 2 gram kubar esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Samsun’da yol ve taş ocağı eylemi

Samsun’da yol ve taş ocağı eylemi

Sinop’un Ayancık ilçesinde uyuşturucu imal ettiği tespit edilen 1 kişi 63 kök kenevirle yakalandı.

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