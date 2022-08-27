Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ve Boyabat ilçeleri köylerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik tespit edilen tarlalara baskın düzenlendi. Yapılan incelemelerde ekili halde 39 kök kenevir bitkisi, 2 kök skunk bitkisi, 1 adet sentetik hap, 5 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 50 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Sinop ve Boyabat’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda ekili kenevir ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

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