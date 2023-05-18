Şehrin farklı noktalarında çıkan bulgularla tarihi binlerce yıl öncesine dayandığı belirlenen Sinop’ta, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla program düzenlendi, Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkan eserlerin sergi açılışı yapıldı.

Sinop Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen programda, Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren ve Balatlar Yapı Topluluğu kazı başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu tarafından katılımcılara kazılarda rastlanan bulgular hakkında bilgiler verildi.

Programa katılan Sinop Vali Yardımcısı Ahmet Berkay Deniz, arkeologlar ve müze emekçilerinin 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü’nü kutladı.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, Uluslararası Müzeler Günü’nün kültür ve medeniyet taşıyıcısı olan müzelerin tanıtılması ve farkındalığın ortaya konulması hedefiyle önemli bir gün olduğunu vurguladı. Antik şehir olarak Selçuklu döneminden birçok kalıntı çıktığını söyleyen Süren, Sinop’taki müzelerin geniş bir teşhir alanına kavuşması için projeler yürüttüklerini söyledi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi ve Balatlar Yapı Topluluğu kazı başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, 14 yıl önce başlayan kazıda şehrin yayıldığı coğrafyada tarih öncesine kadar ulaşıldığını, ancak şehir merkezinde Tunç çağına kadar bulgulara ulaştıklarını kaydetti. Prof. Dr. Köroğlu, “Kentin içindeki surlardan sonra en göze gelen yapı Balatlar kazısıdır. Sadece kilise olarak yapılmış bir kompleks değil, daha erken Roma döneminde inşa edilmiş devasa bir yapıyla birlikteyiz. Çok geniş bir alana inşa edilmiş klasik, Helenistik, Arkaik dönem buluntular üzerine inşa edilmiş, bu yapı da kurulurken derin temeller açılarak mimarisi yok edilse de biz erken dönem buluntularıyla gün ışığına çıkarıyoruz. Yapı ilk geldiğimizde 3 metre derinliğindeydi, kazıya başladıktan sonra 13 metreye kadar indik. Evlerin arasında dolaştığımızda bile birçok kalıntıyı yerinde tespit ettik. Kentin güneydoğuya bakan bütün kesiminde yapının parçaları var. Tek bir binadan oluşmuyor, yapı kompleksi şeklinde devam ediyor” şeklinde konuştu.

2009 yılına kadar insanların serbest şekilde hareket ettikleri bir alan olduğunu ve bu süreçte korunmadığı için zarar gördüğünü dile getiren Köroğlu, kazının en önemli faydasının bu tarihi yapıyı korumak olduğunu vurguladı. Kazı başladıktan sonra modern kentleşmenin de bu alanda engellendiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Sinop Arkeoloji Müzesi’nde, Balatlar Yapı Topluluğu kazısında ortaya çıkan eserlerin sergi açılışı gerçekleştirildi.