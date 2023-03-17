Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Sinop İl Müdürlüğü tarafından 29 Mart-11 Ağustos tarihleri arasında Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde 20 kişi işe alınacak.

Sinop İŞKUR Müdürlüğü tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerinde temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetleri gerçekleştirilmek üzere 20 kişilik TYP açılacağı duyuruldu. Programda Merkez ilçede 13 kişi, Boyabat ve Ayancık’ta 2’şer kişi ve Gerze’de 3 kişi olmak üzere toplam 20 kişinin çalıştırılacağı, başvuruların 20-21 Mart tarihlerinde, kura çekilişinin ise 23 Mart’ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Kurada ismi çıkan 20 kişi, çalışmaya 29 Mart’ta başlayacak ve program 11 Ağustos’ta sona erecek. Başvuruların İŞKUR internet sayfası üzerinden veya 170 numaralı hat üzerinden yapılacak.