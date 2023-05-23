Sinop’ta Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla kadın kooperatifleri ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde üretilen yöresel yiyecekler ve el işi ürünler sergisi açıldı.

Sinop’ta 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Yaşlılar Evi bahçesinde açılan sergide yöresel yiyeceklerin tanıtımı yapıldı. Ayrıca kadın kooperatiflerince üretilen el işi dokumalar ve çeşitli hediyelik eşyalar da sergilendi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla unutulmaya yüz tutmuş eski tatları ve kültürleri ortaya koyarak onları yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

Hatay bölgesinden gelerek Sinop KYK yurdunda kalan ve saraciye kursunda deri hediyelik eşya üretimi kursunda eğitim alan Yıldız Özgen, “Saraciye kursumuzda deri çantalar ürettik, bileklik, cüzdan, anahtarlıklar ürettik. Ayrıca taş döküm işleriyle de ilgilendik ve Hatay bölgesine ait yiyeceklerimizi sergiledik” diye konuştu.

Sinop Halk Eğitim Merkezi bünyesinde usta öğretici Ahmet Saatçi, “Yöresel Türk Mutfağı haftası etkinlikleri devam ediyor. Yöresel erişte, katlama, erişte gibi ürünleri tezgahta sergiliyoruz. İkramlık ve satış reyonumuzu açtık” dedi.

Durakhan Anneleri Kadın Girişim ve Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Nazan Akkaya, coğrafi işaretli Durağan çemberini anlatarak, “Hem masa örtüsü hem de annelerimizin ninelerimizin başlarına örttüğü başörtüsüdür aynı zamanda” ifadelerini kullandı.

Kılıçlı Köyü Sınabeli Kadın Kooperatifi’ndne Aylin Demirhan, 5 kadın olarak kilim ve benzeri ürünler dokuduklarını belirterek, “Farklı eşyalar yapıyoruz, mesela eski eşyaları geri dönüştürdüğümüz çul kilimlerimiz var. Evlerinizde kullanmadığınız eşyalarınız kumaşlarınız varsa size onları kilim olarak geri dönüştürüp kilim olarak geri verebiliyoruz. Geri dönüştürülmüş iplerden yeni kilimler de yapabiliyoruz” şeklinde konuştu.

21 Mayıs’ta başlayan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, 27 Mayıs’a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.