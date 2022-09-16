Sinop turizminde önemli yere sahip İnceburun ve Kurt Kuyusu Mahallelerinde yaşayan vatandaşların yıllardır çektiği su sorunu, yapımında sona gelinen su hattıyla çözüme kavuşuyor.

Sinop turizminde önemli yere sahip İnceburun ve Kurt Kuyusu Mahallelerinde yaşayan vatandaşların yıllardır çektiği su sorunu, yapımında sona gelinen su hattıyla çözüme kavuşuyor.

Sinop Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Abalı köyüne yapılan su deposuyla Türkiye’nin en kuzey ucu İnceburun Mahallesi ile temiz plajı ve deniziyle ünlü Kurt Kuyusu Mahallesi sakinleri, yıllardır yaşadığı susuzluk sorunundan kurtuluyor. Mahalle sakinleri içme suyuna yalnızca kendi çabalarıyla açtıkları kuyularla ulaşmakta, zaman zaman su kaynağına bulaşan atıklar nedeniyle de suları kullanılamaz hale gelmekteydi. Abalı köyüne kurulan su hattının yapımında sona gelindi.

Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, “Abalı köyü Kurt Kuyusu Mahallesi’nde vatandaşlarımız kendi evlerinin önündeki kuyulardan su elde ediyordu şimdiye kadar. Bunlara çeşitli atıklar da karışıyordu. Bir de su bulamadık bu bölgede, elektrik hatlarına uzak bir noktada su bulabildik. Elektrik hatlarını o noktaya çekilmesi ve orman geçiş izinleri alındıktan sonra Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak hattı kurduk. Burada iki mahalleye su verilecek” diye konuştu.

İki önemli mahalleye su bağlanıyor

Sinop turizminde önemli yeri olan İnceburun ve Kurt Kuyusu Mahallelerini suya kavuşturmanın sevincini yaşadıklarını belirten Üçüncüoğlu, “Esas önemli olan bizim yıllardan beri yapmak istediğimiz, İnceburun’a su vermek istiyoruz, Türkiye’nin en kuzey ucuna. Buraya direk terfi istasyonuyla su verilmesi, bunun sonucu olacak. Güzel bir proje, Türkiye’nin en kuzey ucuna buradan bir hat giderek suyun oraya gitmesini epey zamandır bekliyorduk, sevindik biz de. Bu iş şu anda bitim aşamasında, borular döşendi depolar yapıldı. Biz de Türkiye’nin en kuzey ucuna su vermekten dolayı sevinçliyiz” şeklinde konuştu.

Kurt Kuyusu Mahallesi sakini Halil İbrahim Usta, “Ben 54 yaşındayım, yıllardır derede çeşmelerle, imkân buldukça da tankerlerle idare ettik o zamandan bu zamana kadar. Susuzluk gerçekten hat safhaya ulaşmıştı. Allah razı olsun cennete kavuşmuş gibiyiz. Kendi çabamızla tankerle, su dayaklarıyla bidonlarla bu zamana kadar idare ettik ama şu anda musluğu açtığımızda inşallah evimize akacak sular” ifadelerini kullandı.

Yıllardır taşıma suyuyla uğraştıklarını söyleyen Mustafa Ünlütürk, “Kuyularla uğraşıyorduk, sularımız çöplükten dolayı içilmiyordu yıllardır. Taşıma suyuyla uğraşıyorduk, yılardır bekledik en sonunda geldi. Ben baya sıkıntı yaşıyordum, benim suyum 12 metre kuyudan çıkıyordu. Küçüktük tabi o zamanlar, içine dinamo atıyorduk ama milden dolayı kaynıyordu. Tekrar para verip yeniden alıyorduk. En son hidrofor aldık, o da sürekli sıkıntı yapıyordu, kuyuya inip çıkmak zorunda kalıyordum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, yıllardır bekledik en sonunda geldi” diye konuştu.

Mehmet Dinç ise, “O zamanlar çok sıkıntı çektik, genellikle Sinop’tan aldık suları içmek için. Ben ve yan komşumla ormandan kendi imkânımızla su götürdük. Ama yetersizdi yani, anca içmeye kadar. Depolar yapıldı, ustalar çalışıyor” dedi.

Abalı köyüne yapılan su deposunun yapımının tamamlandığı, kısa zaman içinde faaliyete başlayacağı ve iki önemli mahallede yaşayan köylülerin hazır suya kavuşacağı belirtildi.