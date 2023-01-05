Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Samsun-Sinop yolu Demirciköy Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T.T.(28) hakimiyetindeki 57 KB 985 plakalı otomobil, tünel girişi öncesinde istinat duvarı çalışması için konulan trafik levhalarına çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobilin yolun sağ tarafına devrilmesi sonucu araçta bulunan şoför ile yolcu E.T.(34) yaralandı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan E.T.’nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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