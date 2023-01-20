Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat ilçesinde Bölge Trafik İstasyonu mevkiinde seyir halindeki S.C. idaresindeki 57 UA 740 plakalı demir yüklü traktör, kavşaktan döndüğü sırada devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan R.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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