Sinop’ta 2024 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 78 bin 151 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) motorlu kara taşıt istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre Sinop’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 78 bin 151’e yükseldi. Trafiğe kayıtlı toplam 78 bin 151 adet taşıtın yüzde 47,4’ünü (37 bin 21) otomobil, yüzde 20’sini motosiklet, yüzde 13,3’ünü traktör, yüzde 13,3’ünü kamyonet, yüzde 3’ünü kamyon, yüzde 2,3’ünü minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,4’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Sinop’ta 2024 yılında 6 bin 154 adet taşıtın trafiğe tescili yapıldı. Ayrıca 2024 yılında 19 bin 236 adet taşıtın devri gerçekleştirildi.