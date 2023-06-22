Sinop’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 2023 Mayıs ayı sonu itibarıyla 67 bin 768 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) motorlu kara taşıtları, Mayıs 2023 haber bültenini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre; Sinop’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 67 bin 768 oldu. Sinop’ta Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 67 bin 768 adet taşıtın yüzde 50,4‘ünü (34 bin 180) otomobil, yüzde 14,5’ini kamyonet, yüzde 14,4’ünü traktör, yüzde 13,9’unu motosiklet, yüzde 3,3’ünü kamyon, yüzde 2,6’sını minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs, yüzde 0,4’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 536 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Sinop’ta Mayıs ayında 536 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 536 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 64,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 16,6 ile otomobil, yüzde 9,1 ile traktör yüzde 8,2 ile kamyonet takip etti. Sinop’ta Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen aya göre 96 adet arttı.

Mayıs ayında 89 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Sinop’ta Mayıs ayında 15 farklı otomobil markasından 89 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı. Devri yapılan toplam 2 bin 355 adet taşıt içinde otomobil 1573 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla 306 adet ile kamyonet, 202 adet ile motosiklet ve 161 adet ile traktör takip etti. Mayıs ayında devri yapılan taşıtların 113 adedini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.