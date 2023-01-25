Sinop Valiliği tarafından il merkezinde 2023 yılı içerisinde düzenlenecek olan toplantı ve gösteri yürüyüş güzergâhları belirlendi. Büyük katılımlı seçim mitingleri, yenilenen Uğur Mumcu Meydanı’nda yapılacak.

Sinop Valiliği tarafından il merkezinde 2023 yılı içerisinde düzenlenecek olan toplantı ve gösteri yürüyüş güzergâhları belirlendi. Büyük katılımlı seçim mitingleri, yenilenen Uğur Mumcu Meydanı’nda yapılacak.

Sinop Valiliği’nce 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. maddesi gereğince toplantı ve gösteri yürüyüş güzergâhları için uygun alanlar belirlendi. Buna göre 2023 yılı içerisinde Sinop’ta düzenlenecek olan yürüyüşlerde toplanma yeri olarak Sinop Belediyesi Kamyon Garajı bölgesi, yürüyüş güzergahı olarak ise Belediye Kamyon Garajı’ndan hareket edilerek Hamsi Yolu, Kurtuluş Caddesi, İskele Caddesi, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bulunan Atatürk heykeli olduğu belirtildi. Toplantı miting alanı olarak Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Heykeli önü veya Şehir Kulübü üstü olduğu bildirildi. Seçim döneminde siyasi partilerin düzenleyeceği büyük katılımlı seçim mitingleri ise Uğur Mumcu Meydanı’nda yapılacak.