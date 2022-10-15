Sabah saatlerinde Sinop Belediyesi ekipleri, bina sakinlerinin önemli eşyalarını kontrollü olarak boşalttı. 5 katlı binadan eşyalar alındıktan sonra binanın yıkım işlemleri başladı. Çevredeki vatandaşlar ise binanın yıkılma anını dikkatle izledi.

Sinop kent merkezi İncedayı Mahallesi 1 Numaralı Sokak’ta duvarlarında çatlaklar oluştuğu için vinçlerin desteğiyle yaklaşık 3 gündür ayakta tutulan binada yıkım çalışmaları başladı. Yıkım öncesinde polis ve zabıta ekipleri bina etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

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