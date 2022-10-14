Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı(KUZKA) öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde uygulanan "Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi” teknik yardım çalışmaları başladı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı(KUZKA) öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde uygulanan "Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi” teknik yardım çalışmaları başladı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde uygulanan “Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi" teknik yardım ihalesini alan DT Global IDEV Europe liderliğindeki ANFACO-CECOPESCA ve ATC-Consultants konsorsiyumu tarafından 24 ay süresince teknik yardım hizmeti sunulacak. Teknik yardım hizmeti çerçevesinde sağlanacak hizmetlere ilişkin Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nı (KUZKA) ziyaret eden konsorsiyum yetkilileri, teknik yardım bileşenleri konusunda Genel Sekreter Dr. Serkan Genç ve birim yöneticileriyle istişarelerde bulundu.

Üç bileşenden oluşan teknik yardım hizmetlerinde ilk olarak Sinop Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımında sona yaklaşılan 3 bin ton/yıl kapasiteli su ürünleri işleme, şoklama ve depolama ortak kullanım tesisinin işletmeye alınması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu çalışmaları müteakip ilk bileşen çerçevesinde, tesis ürün ve hizmet planlaması (iş planı, hizmet kılavuzu, genişleme planı), insan kaynakları yönetimi (işe alım, performans yönetim sistemi), markalaşma ve ticarileşme hizmetleri, nükleer tesisin balıkçılık ve turizm sektörleri üzerinde etkisinin analizi, balık ürünleri pazar araştırması ve strateji raporu hazırlanması ile açılış ve lansman toplantıları gerçekleştirilecek.

Sinop’ta kurulacak olan su ürünleri işleme, şoklama ve depolama ortak kullanım tesisi, KOBI destek merkezi ve TR82 Bölgesi’nin turizm sektöründe rekabet gücünün artırılmasına yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında ikinci bileşen çerçevesinde, su ürünleri ve turizm işletmelerinin iş geliştirme ve girişimcilik faaliyetlerini desteklemek üzere Sinop’ta KOBİ Destek Merkezi kurulacak. Bu merkezde sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile işletmelerin üretim ve hizmet kapasitelerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Üçüncü bileşen çerçevesinde ise TR82 Bölgesi sınırlarında yer alan Kastamonu, Çankırı, Sinop’ta turizm sektörünün rekabetçiliğin artırılması amacı ile TR82 Bölgesi turizm master planı, turizm destinasyon tanıtım stratejisi ve kümelenme yol haritası hazırlanacak, TR82 Bölgesinde belirlenecek 5 alanda destinasyon alan planlamaları yapılacak.

24 ay süreli teknik yardım hizmeti ile Sinop ili başta olmak üzere TR82 Bölgesinde su ürünleri ve turizm sektörüne yönelik yürütülecek geniş çaplı çalışmalar ile sektörlerin rekabetçiliğinin artırılmasına katkı sağlanacak.