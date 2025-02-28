SİNOP (İHA) – Sinop’ta ’Edebiyat, Tarih ve Müzik Akşamları’ etkinlikleri kapsamında, "Fatih’in Karadeniz Stratejisi: Trabzon ve Sinop" konusu ele alındı.

Etkinlikte, Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Muazzez Gündüz Oğul ve Arş. Gör. Ömer Ferit İmlak, Fatih Sultan Mehmet’in Karadeniz’deki fetih politikası, bölgeye olan ilgisi ve özellikle Trabzon ve Sinop’un bu stratejideki yeri vurgulandı. Sinop’un, Fatih’in Karadeniz’deki fetih hareketi için ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğu anlatıldı. Sunum, katılımcılara dönemin politik yapısı, askeri stratejileri ve Sinop’un bu süreçteki önemini anlamada önemli bir perspektif sundu. Etkinlik, Müzik Öğrenci Topluluğunun sunduğu konser ile devam etti. Öğrencilerin seslendirdiği eserler, katılımcılar tarafından beğeni topladı.

Program teşekkür belgelerinin takdimi ile sona erdi. Etkinliğe, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ve eşi Reva Beray Özarslan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, akademik-idari personel, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.