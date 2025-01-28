Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Sinop’ta 2024 yılında başlatılan sel ve taşkın riskini azaltma projeleri başarıyla tamamlandı.

Bu kapsamda, 9 adet AFAD ekskavatörü kullanılarak, Ayancık, Erfelek, Türkeli, Saraydüzü, Gerze, Durağan ve Dikmen ilçelerinde bir dizi dere ıslahı, taş tahkimatı ve köprü yapım çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar, Sinop’un doğal afetlere karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlarken, bölgedeki tarım alanlarının verimli kullanımına da katkı sağladı.

Sinop Valiliği’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Devlet Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğü’müzce 2024 yılında Sinop’ta, 9 Adet AFAD ekskavatörünün sel ve taşkın riskini azaltma çalışmalarında kullanılmaya başlanmıştır. Ayancık ilçesi merkez dere ıslahı, Erfelek ilçesi Tatlıca mevki dere taş tahkimatı, Ayancık ilçesi Zaviye köyü dere ıslah çalışması, Türkeli ilçesi merkez dere ıslah çalışması Saraydüzü ilçesi arazi toplulaştırma işleri Çorman Çit Deresi taş tahkimatı, Ayancık ilçesi Zaviye Köprüsü, Türkeli ilçesi Hamamlı Köprüsü, Sinop Merkez Havalimanı Karasu Çayı Islah Çalışması, Erfelek ilçesi içme suyu Arıtma mevki Dere yatağı taş tahkimatı, Türkeli ilçesi Zimari Göleti, Ayancık ilçesi Gebelit mevki Dere yatağı taş tahkimatı, Erfelek ilçesi Karasu Çayı 4. kısım köprü yapımı ve taş tahkimat işi, Türkeli ilçesi Yeşiloba köyü taş duvar yapımı, Gerze ilçesi içme suyu isale hattı, Durağan ilçesi Elek Deresi taş duvar yapımı, Ayancık ilçesi Çaylıoğlu köyü beton kanal yapımı, Dikmen ilçesi Molla Deresi taş duvar dere Islahı, Türkeli ilçesi yılanlı köyü taş tahkimat dere ıslahı, Durağan ilçesi Buzluk mevkisi taş Duvar Dere ıslahı tamamlanmıştır” denildi.