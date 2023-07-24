Sinop’ta şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop’ta ilk kez Türkeli’de başlatılmıştı: Yaban mersini yaygınlaşıyor Sinop’ta ilk kez Türkeli’de başlatılmıştı: Yaban mersini yaygınlaşıyor

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sinop’un Türkeli ilçesinde şüpheli bir şahsın ikametinde yapılan aramada; 61,32 gram kannobinoid (bonzai) maddesi, 0,85 gram uyuşturucu madde tohumu, üzerinde uyuşturucu kalıntıları bulunan alüminyum folyolar ve 4 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildiği ifade edildi.

Olay sonrası 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı.