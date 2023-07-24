Sinop’ta şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sinop’un Türkeli ilçesinde şüpheli bir şahsın ikametinde yapılan aramada; 61,32 gram kannobinoid (bonzai) maddesi, 0,85 gram uyuşturucu madde tohumu, üzerinde uyuşturucu kalıntıları bulunan alüminyum folyolar ve 4 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildiği ifade edildi.

Olay sonrası 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı.