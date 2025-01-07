Sinop’ta, Selçuklu Sultanı 1. İzzettin Keykavus’un vefatının 805. yıl dönümü vesilesiyle panel düzenlendi.

Sinop Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Cenk Demir’in moderatörlüğünde yapılan “Sinop Fatihi 1. İzzeddin Keykavus Paneli”nde, Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zekiye Tunç ve Sarı Saltuk Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Muhsin Kahveci konuşmacı olarak yer aldı. Panele Sinop Vali Yardımcıları Taner Bolat, Ali Osman Bulat, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Panelde, 1. İzzettin Keykavus’un hayatı, kişiliği ve liderlik özellikleri detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, Sultan 1. İzzettin Keykavus’un Türk-İslam tarihinde oynadığı kritik rol ve Sinop’un Selçuklu dönemi ile kazandığı tarihi miras hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.

Panelin ilk konuşmacısı Muhsin Kahveci, Türklerin Anadolu’ya giriş süreci ve Selçukluların tarihi misyonu üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Kahveci, “Bizim tarihimizin geçmişine baktığımız zaman gökle kurgulandığını görebiliriz. Gök bizim tarihimizin belki de en önemli öğelerinden, hareket alanlarından bir tanesi. Orta Asya’dan defalarca göç etmek zorunda kalan soydaşlarımız, atalarımız çok yere göç etmişler. Sonra ne oldu da, günümüz bir anda Anadolu oldu? Bizim milletimizin tarihte oynadığı çok önemli roller var ama aziz Türk milletinin bir rolü var ki, Türk tarihinin gidişatını, sürecini çok önemli etkilemiştir. Onlar da Oğuzlar’dır. Oğuz atalarımız bugünkü Azerbaycan, Musul ve Kerkük, Halep ve Anadolu Türklüğünün, Rumeli Türklüğünün büyük bir bölümünü oluşturanlardır. Muhtemelen daha önceki yerlere giden Türklerin milli kimliklerini yitirdiklerini gören atalarımız yeni bir vatan yapacak coğrafya aradılar. Selçuklular ve Osmanlılar Türk tarihinin belki de en önemli devletlerinden birisi. Selçuklular bir toplumun nasıl vatanlaştırılacağını göstererek bize Anadolu’yu armağan etmişledir. Osmanlılar ise o vatanda nasıl klasik, yüksek seviyede bir medeniyet meydana getireceklerini ortaya koyup göstermişlerdir ve bize bir kültür medeniyet mirası bırakmışlardır” dedi.