Sinop’ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Filistin’e destek çağrısında bulundu.

Sinop Alaaddin Camii’nde yatsı namazının ardından bir araya gelen STK temsilcileri, yaptıkları basın açıklamasında Filistin’e destek çağrısında bulundu. Grup adına açıklama yapan Fatih Özcan, "Yıllardır işgal güçlerinin saldırıları sonucu binlerce Filistinli şehit edildi, çok sayıda Filistinli yaralandı ve sakat bırakıldı. Binlerce Filistinlinin evleri ve arazileri hukuksuz bir şekilde işgal edildi. Gazze’nin etrafına örülen utanç duvarları ile son yüzyılın en büyük açık hava hapishanesi inşa edildi. İsrail’in hukuksuz ablukası ve işgali nedeniyle yıllarca Filistinliler kendi topraklarında esir olarak hayat mücadelesi veriyorlar. İsrail, bölgede bulunan bütün ülkelerle siyasi ve ekonomik bir yakınlaşma kurarak kendine bir koruma kalkanı oluşturmaya çalıştı. Aynı zamanda Cenin’de, Shuafat kamplarında, Nablus’ta ve Gazze’de çok sayıda katliam gerçekleştirdi. 75 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinliler, apartheid rejimi İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Yapılan bütün anlaşmalara rağmen uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin’e, Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya ve Gazze’ye saldırmaya ve toprakları işgal etmeye devam ediyor. Filistin, her geçen gün siyonist İsrail’in saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Bizler yaşanan tüm süreçlerde şunu net bir şekilde gördük; yeryüzünde bozgunculuk görevini üstlenmiş olan İsrail, hiçbir uyarıyı, kınamayı ve eleştiriyi dinlemedi. İsrail, her zaman istikrarın ve barışın karşısında düşmanca bir tutum sergiledi. Şimdi İsrail’in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanı. Şunu çok iyi biliyoruz ki yıllardır İsrail’in başlattığı ve yaktığı bu ateş kendisini yakacak bir ateştir. Bugünlerde yaşanan olaylar, neredeyse bir asırdır pençelerini Filistin topraklarına geçiren Apartheid Rejimi, İsrail’in uyguladığı zulüm ve işgal politikasına karşı bir başkaldırıdır. Filistin’de işgal edilen topraklarını savunan tüm kardeşlerimize buradan desteklerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz. Bugün burada ve tüm Türkiye’de Filistin dostlarıyla birlikte İsrail’in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz. Filistin sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı bu hukuksuz adımları, işgali ve saldırıları durdurmaya çağırıyoruz. Mescid-i Aksa’nın, Kudüs’ün ve Filistin’in özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz" dedi.

Basın açıklaması Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duadan sonra sona erdi.